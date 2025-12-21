Napoli, Conte incolpa il giocare ogni tre giorni per la mancanza di stimoli dei suoi

(ANSA) - NAPOLI, 21 DIC - "La vittoria e il raggiungimento della finale di Supercoppa ti porta energia, fiducia ed entusiasmo per il match decisivo. Il trofeo è una spinta molto importante, abbiamo recuperato energia e giochiamo sapendo che è bello arrivare in finale ma poi ci si ricorda solo di chi ha vinto". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte alla vigilia della finale di Supercoppa a Riad contro il Bologna. "Se domani il Bologna avesse più fame di noi - ha sottolineato Conte - sarebbe una nostra colpa, un limite. Il Bologna può alzare la coppa ma dimostrandosi più forte di noi in campo.

Quest'anno il Bologna ha giocato meglio di noi nella ripresa e in campionato ha vinto. Rispetto a quel match è stato importante per noi trovare nuove soluzioni tattiche, le abbiamo analizzate in maniera onesta e siamo ripartiti inanellando 5 vittorie, poi siamo caduti due volte e ora siamo ripartiti contro il Milan in semifinale. Se giochi ogni tre giorni non è semplice per stimoli continui ai giocatori che ora sono pronti". (ANSA).