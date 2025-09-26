Spalletti: "L'Italia mi martella in testa, è ancora dolore perchè non è andata come avrei voluto"
(ANSA) - AREZZO, 25 SET - "In questo momento l'Italia mi martella forte in testa. Non mi sono ancora posto l'obiettivo di dimenticare, anzi accetto tutto, anche il dolore, perché non è andata come volevo. Però mi riconosco l'impegno totale che ci ho messo. Ora devo lasciare passare del tempo, siamo nella fase del dolore acuto, arriveranno momenti migliori". Lo ha detto l'ex ct della Nazionale Luciano Spalletti, parlando con i giornalisti a margine del Festival del Calcio Italiano ad Arezzo, dove ha presentato la sua autobiografia "Il paradiso esiste, ma quanta fatica" (Rizzoli). (ANSA).
