Il 3-0 che il Milan ha inflitto al Lecce è l'ennesima dimostrazione di come i rossoneri stiano bene fisicamente e psicologicamente. Massimiliano Allegri sta costruendo sempre di più una squadra a sua immagine e somiglianza con diverse sfumature evolutive rispetto a quello che è sempre stato il suo ditkat filosofico. Proprio del Milan abbiamo parlato con Gianluca Pagliuca, ex portiere, che è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it.

Il Milan può essere l’anti-Napoli?

"Sì, per me il Milan potrebbe essere l'anti-Napoli. Parliamo di una buona squadra che è allenata da un tecnico che sa il fatto suo: Allegri è bravo, esperto, se la possono giocare: per me Inter, Juventus e Milan saranno le tre squadre che daranno filo da torcere al Napoli".

⁠Ti ha stupito il nuovo Allegri?

"Il nuovo Allegri è più misurato, lo vedo bene. Probabilmente quell'anno in cui è rimasto fuori gli ha dato una grande carica, lo vedo molto determinato e può fare bene".

⁠Gimenez può riprendersi? É una questione mentale o non è adatto a questo gioco?

"Credo sia un buon giocatore ma a volte tende a strafare, esagera. Ricordo la partita contro il Bologna, in quel caso sbagliò parecchio perché spesso vuole complicarsi la vita. Nonostante questo, penso sia un buon calciatore che ha delle ottime qualità".

Il centrocampo del Milan con Modric, Rabiot e Fofana è il più forte della A?

"Rabiot è stato l'acquisto più azzeccato, Modric a 40 anni stupisce ancora, Fofana può fare benissimo in quella posizione. Insieme a quello dell'Inter penso sia uno dei migliori del nostro campionato".

E Maignan?

"Non credo che il portiere francese sia ai livelli del suo primo anno in Serie A. Spesso è stato condizionato anche da guai muscolari, sempre più frequenti rispetto all'inizio. Gli auguro possa tornare ai suoi massimi livelli".

Come sta migliorando con Allegri?

"Allegri non ha la pretesa del portiere bravo con i piedi, vuole semplicemente un portiere che sappia parare e per questo motivo Maignan potrebbe essere aiutato indirettamente in questo".

⁠Il suo gioco difensivo lo sta aiutando?

"Sì perché ti dà una grande mano, Maignan è meno esposto a strani pericoli e può giocare in maniera più tranquilla".

Il suo rinnovo è in dubbio. Chi vedresti bene al suo posto?

"Penso rimarrà al Milan, negli ultimi tempi stanno uscendo diversi portieri importanti, soprattutto all'estero. Ma credo che alla fine Maignan possa rimanere in rossonero".