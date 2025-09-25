Rafa e Nkunku in panchina contro il Napoli, ma il futuro è tutto loro
Dopo più di un mese di assenza Rafael Leao tornerà a disposizione di Max Allegri e compagni in occasione dell'importante, e delicata, sfida di campionato contro i campioni d'Italia del Napoli. Certo, il numero 10 del Milan, non essendo ancora al 100%, partirà dalla panchina, ma avere un'arma del genere a partita in corso potrebbe tornare più che utile al tecnico rossonero.
Oltre a Leao, fuori resterà dagli 11 titolari contro il Napoli anche Christopher Nkunku, che in occasione della sfida di martedì ha trovato e centrato il primo sigillo in maglia Milan. Il discorso fatto per il portoghese vale anche per il francese: l'ex Chelsea non è ancora al top della sua forma, eppure gli sprazzi contro Bologna, Udinese e Lecce hanno lasciato intendere che la sua strada sia piuttosto tracciata.
Leao e Nkunku dalla panchina, la strada è tracciata
Contro il Napoli partiranno dalla panchina, ma secondo Il Corriere dello Sport Leao e Nkunku saranno i titolari del Milan del prossimo futuro. Certo, fare a meno di questo Christian Pulisic sarebbe un autogol clamoroso, ma chissà che addirittura i tre non possano cominciare a convivere. In questo discorso Santiago Gimenez rischia di restarne fuori, ma dopo il gol ritrovato contro il Lecce il Bebote può ufficialmente cominciare il suo percorso di ricostruzione.
Una cosa è certa: il nuovo attacco del Milan funziona, anche perché in poco più di un mese di stagione sono andati a segno tutti, con Allegri che lo ruoterà con la solita sapienza, consapevole però che gli attaccanti vanno sfruttati in base anche al moment di forma che stanno vivendo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan