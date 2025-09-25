Rafa e Nkunku in panchina contro il Napoli, ma il futuro è tutto loro

vedi letture

Dopo più di un mese di assenza Rafael Leao tornerà a disposizione di Max Allegri e compagni in occasione dell'importante, e delicata, sfida di campionato contro i campioni d'Italia del Napoli. Certo, il numero 10 del Milan, non essendo ancora al 100%, partirà dalla panchina, ma avere un'arma del genere a partita in corso potrebbe tornare più che utile al tecnico rossonero.

Oltre a Leao, fuori resterà dagli 11 titolari contro il Napoli anche Christopher Nkunku, che in occasione della sfida di martedì ha trovato e centrato il primo sigillo in maglia Milan. Il discorso fatto per il portoghese vale anche per il francese: l'ex Chelsea non è ancora al top della sua forma, eppure gli sprazzi contro Bologna, Udinese e Lecce hanno lasciato intendere che la sua strada sia piuttosto tracciata.

Leao e Nkunku dalla panchina, la strada è tracciata

Contro il Napoli partiranno dalla panchina, ma secondo Il Corriere dello Sport Leao e Nkunku saranno i titolari del Milan del prossimo futuro. Certo, fare a meno di questo Christian Pulisic sarebbe un autogol clamoroso, ma chissà che addirittura i tre non possano cominciare a convivere. In questo discorso Santiago Gimenez rischia di restarne fuori, ma dopo il gol ritrovato contro il Lecce il Bebote può ufficialmente cominciare il suo percorso di ricostruzione.

Una cosa è certa: il nuovo attacco del Milan funziona, anche perché in poco più di un mese di stagione sono andati a segno tutti, con Allegri che lo ruoterà con la solita sapienza, consapevole però che gli attaccanti vanno sfruttati in base anche al moment di forma che stanno vivendo.