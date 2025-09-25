Pellegatti: "Vi dico cosa ha chiesto e cosa chiederà Allegri a Leao"

Col Napoli dovrebbe esserci il ritorno, almeno dalla panchina, di Rafael Leao dopo l'infortunio. È tanta la curiosità di vedere il portoghese in questo nuovo Milan targato Max Allegri. Carlo Pellegatti, nel suo intervento a Radio TV Serie A, racconta di quello che chiede l'allenatore livornese al suo attaccante. Le sue parole:

“A volte si pecca di troppa generosità e quindi per essere generoso non sei lucido, infatti l’anno scorso a Gimenez chiedevano movimenti e di venire indietro. Ti dico già invece cosa chiederà Allegri a Leao: “Tu devi tentare di andare sul primo portatore di palla e va bene, ma non ti voglio mai vedere venire indietro ad aiutare la squadra. Stai lì. Devi essere lucido là. Non voglio che tu venga dietro. Devi tentare di disturbare la partenza della manovra avversaria e basta”. Questo, te l’assicuro, è quello che chiederà e ha chiesto a Leao Massimiliano Allegri”.