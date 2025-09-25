Il Milan in prestito: Comotto-assistman, due gialli in due gare per Jimenez

Il Milan, nell'ultima sessione estiva, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono dodici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Esordio con la nuova maglia per il centrocampista algerino nel big match contro l'Hajduk Spalato, in cui la Dinamo Zagabria ha vinto in trasferta per 2-0. Bennacer ha giocato 24 minuti entrando nel corso della ripresa. Ha scritto poi sui social: "Nuovi colori, stessa passione".

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

WARREN BONDO (Cremonese)

Terza titolarità consecutiva per Bondo nel pareggio secondo pareggio di seguito per 0-0 della Cremonese contro il Parma: il francese ha giocato tutta la gara.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

Due partite in questa settimana per l'attaccante classe 2008. Venerdì scorso in campionato sconfitta interna in rimonta contro il Cagliari per 2-1 con Francesco che è entrato negli ultimi 17 minuti di gara; martedì il ritorno a San Siro da avversario del Milan per i sedicesimi di Coppa Italia vinti dai rossoneri 3-0, con la punta titolare e in campo per tutta la partita ma senza riuscire a incidere.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 1

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

È arrivato finalmente l'esordio per l'esterno nigeriano che, dopo essere rimasto in panchina nel derby vinto nel weekend contro il Brentford, ha giocato la mezz'ora finale del turno di Carabao Cup in cui il Fulham ha eliminato il Cambridge con il risultato di 1-0.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 1

Reti: 0

Assist: 0

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Titolarità e 53 minuti in campo nel fine settimana contro il Bologna: il Grifone ha perso 2-1 in rimonta al Dall'Ara. Oggi alle 18.30 l'impegno di Coppa Italia contro l'Empoli, una sua ex squadra. Ancora a secco.

Stato trasferimento: prestito con obbliggo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Prima titolarità assoluta per il baby centrocampista che è partito dall'inizio nel sedicesimo di Coppa Italia contro il Parma, terminata con una sconfitta ai tiri di rigore. Christian ha giocato tutta la gara ripagando la fiducia con un assist a Lapadula. Nel weekend era rimasto in panchina nella sconfitta per 1-3 in campionato contro la Juve Stabia.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 4

Reti: 0

Assist: 1

ALEJANDRO JIMENEZ (Bournemouth)

Prima da titolare con la maglia delle Cherries nel pareggio a reti bianche contro il Newcastle: ammonito nel recupero del primo tempo (secondo cartellino giallo in due gare), è stato sostituito all'intervallo.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

ALVARO MORATA (Como)

Doppio impegno per il Como. Morata ha giocato dall'inizio la gara di campionato vinta in rimonta dal Como a Firenze per 2-1: sostituito senza squilli dopo un'ora di gioco. Ieri sera gara di Coppa Italia contro il Sassuolo: lo spagnolo è entrato all'intervallo sul 3-0 a favore, risultato che sarà anche quello finale.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 6

Reti: 0

Assist: 1

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Dopo la prestazione da incubo contro il PSG in Champions di settimana scorsa, con Musah in campo titolare per 75 minuti e autore di un fallo da rigore che gli è costato anche un cartellino giallo, nel weekend l'americano è entrato nel finale della comoda vittoria contro il Torino per 3-0.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 3

Reti: 0

Assist: 0

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Il centrocampista ancora fuori almeno per un'altra settimana e mezzo a causa di una lesione al retto femorale sinistro.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni

Presenze: 2

Reti: 0

Assist: 0

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Quinta partita su cinque da titolare e sempre in campo, senza essere sostituito: pedina inamovibile dello scacchiere di Nicola. Con il Parma 0-0.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 5

Reti: 1

Assist: 0

KEVIN ZEROLI (Monza)

Ancora zero presenze per il centrocampista di proprietà rossonera, che è tornato in prestito al Monza in Serie B ma che è rimasto fuori per un problema fisico. Lo stesso giocatore mercoledì ha annunciato il suo ritorno in allenamento sulle storie Instagram: "Felice di essere tornato".

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 0

Reti: 0

Assist: 0