Boniface personaggio d'altri tempi. Garlando: "L’impressione è che Allegri preferisca il palloncino di Nkunku, come pensatore gli basta Modric"

Nel corso del consueto appuntamento con la sua "Sveglia" per La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando ha parlato di Victor Boniface, attaccante finito al Werder Brema dopo essere stato ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan:

"Brema, teatro delle storiche conferenze del filosofo Msrtin Heidegger, nume dell’esistenzialismo tedesco, oggi ospita un altro significativo pensatore: Victor Boniface. Sì, proprio lui, l’attaccante nigeriano che è stato a un passo dal Milan, bocciato alle visite mediche e finito al Werder. Se leggere “Essere e tempo” e, in genere, l’opera di Heidegger non è una passeggiata e ci pone di fronte a enigmi tipo: «Ogni uomo nasce come molti uomini e muore come uno solo», neppure Boniface scherza. L’altro giorno, su Instagram, ha postato questo tributo all’esistenzialismo: «La vita è una scarpa. Non puoi bere una mucca, perché la terra è una carota». Un’elucubrazione così ermetica e straniante che ha fatto venire l’emicrania ai dirigenti del Werder Brema, tanto che hanno convocato in sede il loro centravanti per chiedere spiegazioni.

Non risulta che ne abbia date. Perciò possiamo solo azzardare un’esegesi filosofica. «La vita è una scarpa». Forse nel senso che va calzata e ci accompagna fino alla fine del viaggio. Riflessione esistenzialista, appunto. Il problema viene con la mucca. Forse qui ci si sposta nell’etica. Cioè, «non puoi bere una mucca», ma solo il suo latte, a patto che tu l’abbia alimentata e ti sia occupato della mungitura. Ovvero: la vita ti premia, ma solo se lavori. Pensiero che vale anche per l’ultima immagine: puoi godere della carota, solo se la coltivi e la estrai dalla terra. Se Boniface fosse venuto al Milan, avremmo avuto più occasioni per indagare. Ma l’impressione è che Allegri preferisca il palloncino di Nkunku. Come pensatore, gli basta e avanza Modric".