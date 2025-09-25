Il retroscena di Bianchin: "Modric agli amici dice di essere sorpreso perché il Milan gli sta dando più di quanto aspettasse... e le aspettative non erano basse"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul Milan: "Le squadre a volte hanno questa incredibile capacità di prendere forma in pochi giorni. Il Milan di Capello fu immediatamente diverso da quello di Sacchi. La Nazionale di Mancini, alla prima uscita, aveva già la forma che la portò a vincere un Europeo. Questo Milan è stato da subito la squadra di Allegri. I giocatori stanno bene insieme e hanno un riferimento chiaro: l'allenatore. Allegri e Landucci, non per caso, hanno ammesso più di una volta di essere contenti di come i giocatori li seguano. Luka Modric agli amici dice di essere sorpreso perché il Milan gli sta dando più di quanto aspettasse... e le aspettative non erano basse. In attesa di qualche inevitabile test - in attacco ci sarà spesso qualche scontento da panchina -, il Milan è un gruppo invidiabile".

ALLEGRI IL TRASFORMISTA

Corto muso a chi? Il nuovo Milan di Max Allegri gioca, vince e si diverte, offrendo prestazioni anche di un certo livello, non solo a livello difensivo ma anche e soprattutto offensivo. Basti pensare che in questo inizio di stagione, comprendendo anche la Coppa Italia, sono 12 i gol messi a segno dalla formazione rossonera in 6 partite, ovvero una media di almeno due marcature ogni 90'. Mica male per un allenatore che si diceva vincesse sempre 1 a 0. Ad ulteriore conferma dell'evoluzione di Max Allegri il fatto che tutta la squadra è coinvolta nella manovra offensiva, come conferma il fatto che in queste prime 6 uscite stagionali sono andati a segno ben 8 giocatori differenti, uno in pratica per ogni reparto. E pensare che questa squadra non ha ancora espresso al massimo il suo potenziale offensivo, visto che da più di un mese deve fare a meno del suo giocatore più importante ed incisivo, Rafael Leao. Oltre a un attacco importante, comunque, il Milan non trascura la difesa, che insieme a quella del Liverpool è quella che ha concesso meno tiri nello specchio della porta (9) nei maggiori cinque campionati europei in corso. Adesso tutto questo dovrà essere messo alla prova prima con il Napoli campione d'Italia e poi con la Juventus, per capire effettivamente di che pasta è fatta questa squadra.