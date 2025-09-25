MN - Pagliuca: "Futuro di Maignan lontano dal Milan? La penso così"

Il 3-0 che il Milan ha inflitto al Lecce è l'ennesima dimostrazione di come i rossoneri stiano bene fisicamente e psicologicamente. Massimiliano Allegri sta costruendo sempre di più una squadra a sua immagine e somiglianza con diverse sfumature evolutive rispetto a quello che è sempre stato il suo ditkat filosofico. Intervenuto su MilanNews.it, Gianluca Pagliuca, ex portiere, ha parlato così di Mike Maignan.

Il suo rinnovo è in dubbio. Chi vedresti bene al suo posto?

"Penso rimarrà al Milan, negli ultimi tempi stanno uscendo diversi portieri importanti, soprattutto all'estero. Ma credo che alla fine Maignan possa rimanere in rossonero".