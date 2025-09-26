Marianella confida nella verve ritrovata di Gimenez dopo il gol al Lecce

di Francesco Finulli

Massimo Marianella, nello studio di Sky Sport 24, ha parlato per commentare la vittoria del Milan in Coppa Italia Frecciarossa con il Lecce per 3-0. Queste le sue parole: "Gimenez è un bravissimo attaccante, è un 9 vero. Ha passato un’estate non semplice, in cui ha capito che l’allenatore non aveva lui come prima scelta, hanno provato a cederlo e poi a scambiarlo con Dovbyk. Non ti senti esattamente la fiducia dell’ambiente: non sai mai come reagisci. L’inizio di questa stagione non è stato col vento in poppa: il gol di oggi lo aiuta molto e io insisto che lui dà alternative importantissime all’attacco del Milan. Questo Milan divertirà tanto i tifosi rossoneri e quanto potrà andare lontano lo scopriremo.".

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia.

MILAN-LECCE
Marcatori: 21’ Santi Gimenez, 51’ Nkunku, 64’ Pulisic.

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic (dal 79’ Odogu); Saelemaekers (dal 61’ Athekame), Loftus-Cheek, Ricci (dal 46’ Fofana), Rabiot, Bartesaghi; Gimenez (dal 68’ Balentien), Nkunku (dal 61’ Pulisic). A disp.: Terracciano, Torriani; Gabbia, Estupinan; Modric. All. Marco Landucci.

LECCE (4-3-3): Früchtl; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Kaba (dal 46’ Gorter); Berisha (dal 80’ Coulibaly), Helgason (dal 46’ Pierotti); N'Dri (dal 22’ Gaspar), Camarda, Morente (dal 57’ Gallo). A disp.: Falcone, Samooja, Kouassi, Kovač, Ramadani, Sala, Štulić. All. Di Francesco.

Arbitro: Tremolada di Monza. 
Ammoniti: 35’ Ricci, 43’ Ndaba, 70’ Pavlovic.
Espulsi: 18’ Siebert.
Recupero: 2’ 1T, 2’ 2T.