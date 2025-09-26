Rabiot rivela: "Allegri mi ha chiamato tutta l'estate, ci siamo parlati più di una volta"

vedi letture

Il nuovo numero 12 del Milan Adrien Rabiot è stato intervistato dal collega Claudio Raimondi di SportMediaset in occasione del suo incontro con i tifosi rossoneri al Flag Ship Store in via Dante.

Soltanto tre partite e sei già l'idolo dei tifosi

"Tutto questo mi piace, il rapporto con i tifosi è molto importante. È vero che sono arrivato da poco, ho già fatto tre partite. Abbiamo vinto, c'è entusiasmo, la gente è contenta e mi fa piacere".

Tutta la tua esperienza l'hai messa subito a servizio della squadra

"Come ho detto prima conosco bene il mister, tutto lo staff, il modo di lavorare, di pensare, la mentalità dello staff. Quindi è stato abbastanza facile inserirmi in questo gruppo. Poi è vero che a livello fisico non ero pronto perché prima del Bologna non avevo giocato una partita per un mese quasi, ma c'era tanta voglia, entusiasmo, poi sto continuando a lavorare bene per ritrovare la forma. Sto bene ma ovviamente posso ancora migliorare. Tutto bello, sono molto contento di quello che è successo e sta succedendo".

In cosa è cambiato Allegri? Anche il vostro rapporto?

"Abbiamo lo stesso rapporto, anche dopo la Juve ci siamo sentiti. Lui è uno che è molto legato alla gente, ai suoi giocatori, e quindi ci siamo sentiti anche fuori. Poi è vero che mi ha chiamato tutta l'estate. Ci siamo parlati più di una volta, poi quando è successo quello che è successo a Marsiglia mi ha richiamato subito per dirmi di venire qua. Ma già prima voleva farmi venire qua a Milan".