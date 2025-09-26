Ordine: "Galliani figura carismatica di uno schema a 4 punte con Ibra, Tare e Allegri"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il suo commento per Il Corriere dello Sport, Franco Ordine ha messo per un momento da parte le questioni di campo per soffermarsi sul possibile ritorno al Milan di Adriano Galliani:

"Di fatto con il ritorno alla casa madre di Galliani, sarà potenziato il fronte sportivo del Milan completando un quadrilatero che può dare qualche frutto insperato. Lo schema inedito a quattro punte (Galliani-Ibrahimovic-Tare e Allegri) aggiungerebbe una figura carismatica che conosce bene il mondo Milan e il calcio italiano e che ha già lavorato, fianco a fianco, per 4 anni proprio con Max Allegri del quale poi è diventato anche amico personale".

Continua Ordine: "Altro dettaglio di non poco conto. Per la narrazione corrente, Ibra sarebbe ai margini del Milan perché si è infilato, volutamente, in un cono d’ombra evitando interventi pubblici o interviste ma svolgendo a pieno titolo il proprio ruolo di adivsor del proprietario Cardinale. Lo ha fatto a fari spenti. E il ritorno di Galliani ne sarebbe una plastica conferma".