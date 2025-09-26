Leao, rientro in corsa: contro il Napoli partirà però dalla panchina

Dopo 40 giorni di assenza Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo ieri in vista dell'importante sfida in programma domenica contro il Napoli. Un recupero cruciale, soprattutto in vista del proseguo della stagione, che permetterà al Milan di poter esprimere al massimo tutto il suo potenziale di un reparto, quello offensivo, che ha già visto andare a segno tutti i suoi attaccanti in queste prime 6 partite, compreso il sofferente ed in difficoltà Santiago Gimenez.

Rientro in corsa: colloquio Allegri-Leao

Come in occasione del primo giorno di raduno, lo scorso 8 luglio, anche ieri Max Allegri ha avuto un'attenzione particolare, un focus dedicato verso Rafael Leao, quasi come se fosse un figlio prediletto a cui rivolgere accorati consigli e richiami per farlo crescere nella maniera migliore. Considerando il fatto che il portoghese ha fino a questo momento saltato tutte le partite di campionato, quella contro il Napoli varrà come primo giorno di scuola per lui, motivo per il quale Allegri lo vuole preparare nel migliore dei modi, sia sotto l'aspetto fisico, sia sotto quello mentale.

Una cosa comunque è da premettere: nonostante sia tornato a disposizione, contro i campioni d'Italia Leao partirà dalla panchina, ma sarà pronto ad entrare a partita in corso come arma "segreta", anche se oramai tutti conoscono e temono le sue qualità. Tornare a puntare sul 10, comunque, è ciò che di meglio poteva succedere in questa settimana al Milan, vittoria sul Lecce a parte: il rendimento avuto dal 10 in estate, dopo quei primissimi colloqui, è stato altissimo. E ci si aspetta lo stesso da Leao dopo i dialoghi di ieri con Allegri, anche dal Napoli in poi.