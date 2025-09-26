Milan-Napoli è anche Allegri contro Conte: duello tra fuoriclasse

Quella di domenica non sarà una sfida decisiva, perché la stagione è ancora lunga e ci sono in palio tanti altri punti, ma avrà quel retrogusto di scudetto che spingerà le due squadre a dare e cercare il massimo, così come i rispettivi allenatori, che già lo stanno facendo tra preparazione fisica ma soprattutto mentale a questa partita.

Milan-Napoli non sarà solo Modric contro De Bruyne, Rabiot contro Pulisic, ma anche Massimiliano Allegri contro Antonio Conte, i tecnici in attività con più tricolori vinti: 11. I due torneranno a sfidarsi per la prima volta dalla stagione 2013-2014, quando il primo Diavolo del livornese cadde 3 a 2 a Torino contro la Juventus del salentino lanciata spedita verso il terzo scudetto consecutivo.

La cosa paradossale è che Allegri e Conte si sono affrontati pochissime volte in carriera, appena 8, con il bilancio nettamente a favore del salentino, che ne ha vinte 5, pareggiate 2 e persa appena una, nella stagione 2009/10 quando era sulla panchina dell'Atalanta mentre il rivale su quella del Cagliari.

Quella di San Siro sarà una sfida nella sfida, anche perché i due si sarebbero potuti trovare a panchine invertite domenica sera, ma invece entrambi guideranno con orgoglio le rispettive squadre, forti della loro esperienza e dell'incetta di titolati fatta nel corso delle loro luminarie carriere. Inevitabilmente, però, uno sarà meno felice dell'altro domenica prima ancora di maggio, anche se l'obiettivo del Milan resta quello: la qualificazione alla prossima Champions League.