Albanese: "Per Vlahovic ci ha provato il Milan, ma sulla parte economica il club rossonero non si sarebbe esposto come necessario""

Giovanni Albanese, giornalista al seguito della Juventus per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su gazzetta.it sul futuro di Vlahovic: "Nell’idea di Tudor, per caratteristiche, Vlahovic è il centravanti ideale. A meno di colpi di scena clamorosi, però, la visione del tecnico non cambierà l’indirizzo del rapporto fra il club e il giocatore: nell’ultimo anno e mezzo non si sono mai trovati i margini per giungere a un rinnovo che potesse evitare al club di perdere tutto l’investimento, si è giunti al punto che da gennaio il suo entourage potrà fare accordi con altre società senza dover passare dalla Juve. Vlahovic in estate avrebbe lasciato Torino solo per poche destinazioni: principalmente spagnole, Barcellona o Madrid per il sogno Real; al massimo per il Bayern Monaco e meno per le inglesi, anche se il Newcastle ha chiesto informazioni su di lui.

Ci ha provato il Milan, ma sulla parte economica il club rossonero non si sarebbe esposto come necessario. La storia cambierà totalmente in vista della prossima estate, quando l’agente Darko Ristic sarà destinatario dei rilanci di chi vorrà assicurarsi il calciatore senza pagarne il cartellino".