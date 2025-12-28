Galatasaray e Fenerbahçe vogliono Nkunku, ma il Milan chiede almeno 35 milioni

Oggi sarà ancora una volta titolare contro l'Hellas Verona e la speranza a Milanello e in via Aldo Rossi è che Christopher Nkunku possa finalmente sbloccarsi visto che è ancora a secco in questo campionato di Serie A. Nonostante una prima parte di stagione molto deludente, al francese, arrivato in estate a titolo definitivo dal Chelsea per circa 40 milioni di euro, non mancano gli estimatori, in particolare in Turchia dove lo vogliono sia il Galatasaray che il Fenerbahçe. Lo riferisce stamattina Tuttosport che aggiunge che il Milan, che è ben disposto alla sua cessione, chiede però almeno 35 milioni di euro, cioè la cifra necessaria per non fare una minusvalenza.

Intervenuto ieri in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha dichiarato sul francese: "Sorrido perché credo che abbia le qualità per fare bene anche domani visto che Leao non è della partita e non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene. Fullkrug è arrivato sorridente e contento di essere arrivato al Milan, l'ho visto molto volenteroso. Ha una settimana di allenamenti e poi il 2 ci sarà col Cagliari. Gabbia è ancora fuori, sta andando bene ma vedremo se sarà a disposizione col Cagliari, altrimenti col Genoa. Fofana sta bene, gli altri stanno bene tranne Gimenez che sta facendo rieducazione alla caviglia".