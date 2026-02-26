Derby a rischio: Rabiot diffidato, ma giocherà lo stesso a Cremona

Massimiliano Allegri non rinuncia mai ad Adrien Rabiot e non lo farà nemmeno domenica in casa della Cremonese, nonostante il francese sia diffidato e dunque, in caso di giallo, sarà poi costretto a saltare il derby contro l'Inter in programma il prossimo 8 marzo alle20.45 (domani dovrebbe arrivare l'ufficialità). Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la trasferta di Cremona è importantissima per ripartire dopo il ko contro il Parma e per arrivare alla gara contro i nerazzurri con la carica giusta.

DERBY, QUANDO SI GIOCA? Martedì sera l'Inter è clamorosamente uscita dalla Champions League contro il Bodo/Glimt che, con una doppia vittoria tra andata e ritorno, ha eliminato i nerazzurri. Come impatta l'eliminazione dei nerazzurri sul derby di Milano di inizio marzo? Ipotizzando il passaggio del turno dei nerazzurri, le date individuate per giocare il derby erano due: o il sabato 7 alle 18:00 o la domenica 8 alle 20:45. Questo chiaramente per permettere all'Inter di riposare il più possibile in vista dell'ottavo di finale di Champions e anche per una questione di diritti televisivi, vista l'esclusività di DAZN. Con l'eliminazione il problema non si pone e dunque, con ogni probabilità, si giocherà nel posticipo di domenica sera. In ogni caso domani arriverà l'ufficialità della collocazione della partita.