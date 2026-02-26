Il CorSport traccia la linea del Milan: "Per l'Europa"

Dopo la delusione per la sconfitta interna contro il Parma, il Milan deve pensare alla trasferta contro la Cremonese di domenica. L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza così il momento dei rossoneri, titolando: "Per l'Europa".

E ancora: "Blindare la Champions e via al nuovo planning. Il Milan ripartirà dalle certezze e qualche novità". Si deve pensare al campo con un secondo posto da difendere, e alla programmazione della prossima stagione. Da capire cosa deciderà di fare il fuoriclasse croato.