Il CorSport: "Allegri e Fabregas, gli opposti si pressano"

Oggi alle 09:30Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Una sfida che non sembra non finire mai, quella tra Milan e Como. Prima l'andata, poi il caos nel ritorno. Adesso un'altra statistica che mette ancora di fronte Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas. L'edizione odierna del Corriere dello Sport prende in considerazione uno studio del CIES sulle squadre che pressano di più.

La formazione di Fabregas vince questa speciale classifica addirittura davanti a PSG e Bayern Monaco, è la squadra che pressa di più nei top 5 campionati europei. L'opposto del Milan, ultimo in questa graduatoria.