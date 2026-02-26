QS: "Tabù Milan: quanta fatica con le piccole. A Cremona per l'inversione prima del derby"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "Tabù Milan: quanta fatica con le piccole. A Cremona per l’inversione prima del derby". Se il Diavolo ha dovuto dire addio al sogno scudetto è perchè in questo campionato ha lasciato per strada troppi punti con le piccole. Ma c'è ancora una Champions League da conquistare e quindi i rossoneri dovranno ripartire subito già dalla trasferta di domenica in casa della Cremonese. L'obiettivo è vincere non solo per la classifica, ma anche per arrivare al derby di Milano con la carica giusta.

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02

Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02

Como-Lecce h. 15:00 DAZN

Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN

Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03

Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN

Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN

Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY

Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03

Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN

Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY