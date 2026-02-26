Tuttosport: "Obiettivo Milan: ritrovare Pulisic e tenerselo stretto"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Obiettivo Milan: ritrovare Pulisic e tenerselo stretto". Finora è stata una stagione a due facce per l'americano che è stato spesso decisivo da agosto a dicembre, mentre è ancora a secco di gol e assist nel 2026. Il numero 11 rossonero non riesce a ritrovare la forma migliore a causa di alcuni acciacchi fisici che non gli permettono di rendere come vorrebbe.

L'obiettivo è ora ritrovare il prima possibile il miglior Pulisic che spera di aver smaltito finalmente tutti i fastidi che lo hanno condizionato negli ultimi mesi. Nonostante non abbia ancora segnato nel nuovo anno, la fiducia del Milan nei confronti di Capitan America è sempre massima e nessuno ha intenzione di rinunciare a lui. In via Aldo Rossi se lo vogliono assolutamente tenere stretto anche se in estate dovessero arrivare delle offerte importanti.