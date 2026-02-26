Milan, Gabbia resta da valutare in vista della Cremonese

Il Milan prosegue gli allenamenti a Milanello per preparare la trasferta di domenica all'ora di pranzo sul campo della Cremonese. In vista di questa gara, restano da valutare le condizioni di Matteo Gabbia che domenica ha riportato un risentimento ai flessori della coscia destra durante il riscaldamento prima del match contro il Parma a San Siro. Per fortuna gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni muscolo-tendinee, ma ieri il difensore si è allenato ancora a parte e dunque resta in dubbio la sua presenza tra i convocato di Max Allegri per la partita di Cremona. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Questo il programma della 27^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 27/02

Parma-Cagliari h. 20:45 DAZN

SABATO 28/02

Como-Lecce h. 15:00 DAZN

Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN

Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03

Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN

Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN

Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY

Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03

Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN

Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY