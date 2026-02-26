Pulisic, in estate potrebbe arrivare offerte interessanti. Ma il Milan non intende cederlo
Dopo un ottimo inizio di stagione, con diversi gol decisivi, da inizio 2026 il rendimento di Christian Pulisic è crollato, tanto che nel nuovo anno è ancora a secco di gol e assist. La colpa è di alcuni acciacchi fisici che non gli permettono di rendere al meglio. Nonostante questo, è sempre massima la fiducia del club rossonero nei confronti dell'attaccante americano che in estate potrebbe ricevere offerte interessanti da Premier League e Arabia Saudita.
Ma l'intenzione del Milan è quella di non cedere Pulisic con il quale presto partiranno i colloqui per il rinnovo. Il suo attuale contratto scade nel 2027, ma il Diavolo è pronto ad esercitare l'opzione a suo favore per prolungarlo di un altro anno. Ora l’obiettivo è quello di ritrovare il prima possibile il miglior Pulisic. Lo riferisce Tuttosport.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan