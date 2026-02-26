Pulisic, in estate potrebbe arrivare offerte interessanti. Ma il Milan non intende cederlo

Pulisic, in estate potrebbe arrivare offerte interessanti. Ma il Milan non intende cederloMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:49Rassegna Stampa
di Enrico Ferrazzi

Dopo un ottimo inizio di stagione, con diversi gol decisivi, da inizio 2026 il rendimento di Christian Pulisic è crollato, tanto che nel nuovo anno è ancora a secco di gol e assist. La colpa è di alcuni acciacchi fisici che non gli permettono di rendere al meglio. Nonostante questo, è sempre massima la fiducia del club rossonero nei confronti dell'attaccante americano che in estate potrebbe ricevere offerte interessanti da Premier League e Arabia Saudita.

Ma l'intenzione del Milan è quella di non cedere Pulisic con il quale presto partiranno i colloqui per il rinnovo. Il suo attuale contratto scade nel 2027, ma il Diavolo è pronto ad esercitare l'opzione a suo favore per prolungarlo di un altro anno. Ora l’obiettivo è quello di ritrovare il prima possibile il miglior Pulisic. Lo riferisce Tuttosport