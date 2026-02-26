Gazzetta: "San Siro da Champions. Effetto stadio: il Milan ci conta per le partitissime"

"San Siro da Champions. Effetto stadio: il Milan ci conta per le partitissime": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, nonostante il sogno scudetto sia ormai svanito dopo il ko contro il Parma, i rossoneri sono ancora in piena corsa per conquistare il pass per la prossima Champions League. E per farlo la squadra milanista punterà anche sulla spinta dei suoi tifosi, soprattutto nei big-match in casa contro Inter, Juventus e Atalanta.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 (26 partite giocate)

Milan 54 (26)

Napoli 50 (26)

Roma 50 (26)

Juventus 46 (26)

Como 45 (26)

Atalanta 45 (26)

Bologna 36 (26)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Udinese 32 (26)

Parma 32 (26)

Cagliari 29 (26)

Torino 27 (25)

Genoa 27 (26)

Cremonese 24 (26)

Fiorentina 24 (26)

Lecce 24 (26)

Pisa 15 (26)

Verona 15 (26)