Milan, riecco Leao: partirà dalla panchina e darà il suo contributo a gara in corso

vedi letture

Dopo oltre un mese ai box a causa del problema al polpaccio rimediato lo scorso 17 agosto in Coppa Italia contro il Bari, Rafael Leao è pronto finalmente a tornare in campo domani sera contro il Napoli. Il portoghese è rientrato in gruppo da un paio di giorni a Milanello e contro gli azzurri partirà ovviamente dalla panchina, ma per Massimiliano Allegri avrà senza dubbio un'arma importante da utilizzare a gara in corso.

DALLA PANCHINA - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per un giocatore come Leao, che punta tanto sulla velocità e sull'esplosività, un infortunio al polpaccio è da affrontare con la massima attenzione, senza correre rischi di una possibile ricaduta. Dopo oltre un mese fuori, è impensabile vederlo dal primo minuto, servirà qualche giro di prova prima di rivederlo in campo per una partita intera. Dopo gli ultimi allenamenti in gruppo a Milanelllo le sensazioni sono buone e quindi, se sarà necessario, è pronto per entrare in campo domani sera contro il Napoli e dare il suo contributo.

IL FEELING CON ALLEGRI - San Siro non vede l'ora di rivedere all'opera Leao che, dopo gli alti e bassi della scorsa stagione, si è presentato al raduno a luglio con uno spirito e un atteggiamento diverso. Il numero 10 milanista sembra aver trovato poi un feeling speciale con Max Allegri, che lo ha messo subito al centro del suo Milan: il livornese è convinto che questa sarà l'annata giusta per il definitivo salto di qualità dell'attaccante portoghese. Nuova stagione, nuovo allenatore e nuovo ruolo per Rafa che ora giocherà in un attacco a due: con Pulisic e Nkunku agirà da prima punta, mentre in coppia con Gimenez sarà lui a giocare qualche metro dietro il messicano.

