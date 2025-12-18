Cugini: "Il Milan può puntare allo scudetto a patto che arrivino attaccante e difensore"

Mimmo Cugini, giornalista, come spesso capita è intervenuto nel corso della puntata di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio per parlare dei temi caldi del calcio italiano. Oggi quelli più scottanti sono: la Supercoppa Italiana che si gioca a partire da giovedì sera e fino a lunedì a Riad, in Arabia Saudita; e la corsa in vetta nella classifica di Serie A con quattro squadre molto vicine e le inseguitrici non distanti. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Al momento quali sono le tue quote scudetto?

"L'Inter negli ultimi tempi mi è sembrata in crescita, posto che per gli organici migliori li hanno proprio i nerazzurri e il Napoli. Il vero exploit lo sta facendo il Milan, che potrebbe anche puntare allo scudetto, a patto che a Gennaio arrivi un attaccante in grado di segnare e un difensore di livello. L'organico dei rossoneri è ai minimi termini. Tornando al Napoli comunque, se dovesse recuperare i giocatori più importanti come Anguissa, può assolutamente rientrare. Il percorso di Gasperini a Roma invece ci ha mostrato una squadra che piano piano è cresciuta sul piano del gioco. Ad ogni modo tutte queste squadre hanno delle imperfezioni e molto potrebbe essere deciso dagli investimenti a Gennaio"