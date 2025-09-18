Guidi: "Kristensen ha trovato la sua sistemazione da centrale puro e pare aver svoltato, tanto da attirare l’interesse del Milan"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su un nome nuovo per la difesa del Milan in vista di gennaio: "Che effetto fa vedere da vicino un gigante? Il Milan lo capirà sabato sera, quando visiterà la casa dell’Udinese di Thomas Kristensen. Il difensore danese, 198 centimetri, ha iniziato alla grande il campionato. Prima il gol nell’1-1 contro il Verona, poi le prove dominanti al centro della propria aerea di rigore nei successi con Inter e Pisa. Kosta Runjaic, tecnico dei bianconeri, lo ha piazzato in mezzo nella sua difesa a tre, cambiandogli sostanzialmente ruolo.

Kristensen, infatti, fino a quest’anno aveva giocato perlopiù da braccetto, addirittura da terzino in qualche occasione. Ora ha trovato la sua sistemazione da centrale puro e pare aver svoltato. Tanto da attirare l’interesse proprio del Milan, che in difesa ha sì aggiunto il giovane Odogu - appena prima del gong di fine mercato l’1 settembre -, ma per gennaio pensa a un ulteriore acquisto nel reparto, specialmente nel ruolo di Kristensen. Cioè, nel mezzo della retroguardia a tre di Massimiliano Allegri, dove al momento c’è una sola opzione - Matteo Gabbia -, a meno di voler adattare uno tra Tomori e De Winter".