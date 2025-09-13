Moretto: "Durante l'estate è stato proposto al Milan Bissouma del Tottenham"

Nel corso dell’estate è stato proposto al Milan Yves Bissouma, centrocampista del Tottenham in scadenza a giugno 2026. Ne parla così Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni:

“Nel corso del mese di giugno-luglio è stato proposto al Milan Bissouma. 29 anni, mediano del Tottenham acquistato nel 2022 dal Brighton per quasi 30 milioni di euro. Ha un contratto in scadenza nel 2026, è un giocatore in uscita dal Tottenham e continua ad esserlo anche ora. Vedremo se a gennaio ci sarà la possibilità di vederlo in Italia. Il retroscena è che è stato proposto al Milan. Quasi 30 anni, una grandissima esperienza in Premier. Il Milan non ce l’aveva tra le priorità, tant’è che poi è andato a chiudere altre operazioni, ma è vero che è stato proposto e non solo al Milan. I rossoneri hanno declinato questo tipo di opportunità”.