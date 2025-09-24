Moretto: "All’interno del Milan c’è chi sospetta che Maignan deciderà di accordarsi con altri club a parametro zero"

Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla della situazione contrattuale di Mike Maignan, in scadenza al 30 giugno 2026. Le sue dichiarazioni:

"Uno dei calciatori maggiormente chiacchierati in questi mesi sarà Mike Maignan. In realtà il portiere francese è stato uno dei protagonisti del mercato estivo rossonero quando è stato vicino, molto vicino, a lasciare il Milan già in questa ultima sessione di mercato, con il Chelsea ha offerto circa 10-13 milioni di euro. Di base fissa eravamo più sui 10 milioni di euro, con i bonus ci si poteva avvicinare ai 15, ma in realtà è che i due club non hanno trovato un accordo sulla valutazione del cartellino.

Il Chelsea si aspettava che il Milan potesse accettare una cifra relativamente bassa e così non è stato. Il Milan ha detto no al Chelsea, ha deciso di parlare apertamente a Maignan trovando un’intesa sul breve periodo. CI sono stati colloqui importanti con Max Allegri, le parti hanno deciso di comune accordo di andare avanti insieme in vista di questa stagione, importante per la ricostruzione dopo gli ultimi anni complicati. Il Milan vuole raggiungere la Champions League, è l’obiettivo prioritario in vista di quest’anno, e per raggiungere la Champions servirà anche Maignan, capitano della squadra. Ad oggi le parti sono distanti per quanto riguarda il rinnovo.

Maignan scade nel 2026, ha 30 anni, le parti non hanno più ripreso i colloqui per un possibile rinnovo. La situazione ad oggi è totalmente ferma. All’interno del Milan c’è chi sospetta che Maignan, a partire da gennaio, deciderà di accordarsi con altri club a parametro zero. Più il tempo passo e più questa idea prende corpo. Sicuramente la verità è che non ci sono reali contatti tra il Milan ed il portiere per un possibile prolungamento di contratto. Vedremo se il Chelsea tornerà su di lui o si potranno creare altre opportunità di mercato”.