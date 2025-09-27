Milan-Napoli è anche Modric vs De Bruyne: la grande sfida tra i più titolati della Serie A

vedi letture

C'è grande attesa per il bg-match di domani sera tra Milan e Napoli, una gara che vedrà di fronte non solo due grandi allenatori come Massimiliano Allegri da una parte e Antonio Conte dall'altra, ma anche i due giocatori più titolati della Serie A, vale a dire Luka Modric e Kevin De Bruyne. I due insieme hanno vinto in carriera ben 58 trofei così suddivisi: 34 il centrocampista croato e 24 il belga.

I FARI DI MILAN E NAPOLI - Lo riferisce stamattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che molto della gara di domani sera passerà dai loro piedi visto che sono i fari delle due formazioni: Allegri ha messo fin dalla prima partita Modric al centro del suo Milan e lui ha risposto non solo con grandi prestazioni, ma anche con il gol vittoria nella partita a San Siro contro il Bologna. Anche Conte ha puntato subito su De Bruyne, autore già di due reti contro Sassuolo e Fiorentina.

FANNO ANCORA LA DIFFERENZA - Stiamo parlando di due fuoriclasse assoluti che hanno deciso di venire a giocare in Italia nella parte finale della loro carriera. Nonostante l'età avanzata di entrambi, la qualità è sempre la stessa e nelle loro prime partite in Serie A hanno già dimostrato di poter fare ancora la differenza. Domani sera molti occhi saranno su di loro e non appena avranno la palla tra i piedi tutti si aspetteranno qualche giocata importante. D'altronde nella loro lunga carriera sia Modric che De Bruyne hanno fatto vedere grandi cose, ora è arrivato il momento per il calcio italiano di godersele un po'.

