Leao esalta Theo Hernandez: "Sembrava Messi"
Theo Hernandez protagonista con la maglia dell'Al Hilal. L'ex capitano del Milan è andato in gol nella sfida di Champions League asiatica contro il Nasaf, con vittoria finale saudita per 3-2.
Rafael Leao, nella sua diretta su Twitch, ha commentato in modo affettuoso le immagini della rete dell'ex compagno di squadra: "Sembra Messi. Se ci fossi stato io avrebbe dovuto darmela largo a sinistra. Theo Hernandez du Brasil…".
