Ferrara: "Pulisic ci sta facendo vedere qualcosa di importante da diversi anni. Giocatore di livello completamente superiore"

Christian Pulisic ha iniziato la stagione col botto: miglior marcatore del Milan e capocannoniere in Serie A (4 gol in campionato, 6 totali). Lo statunitense è in un momento di forma strepitoso: ne parla Ciro Ferrara nel post partita di Milan-Napoli 2-1 su DAZN.

Cosa diciamo di questo Pulisic?

“E non sta benissimo da un punto di vista fisico… Non è solo quest’anno, ci sta facendo vedere qualcosa di importante da diversi anni. Quanti sono stati gli statunitensi venuti in Italia a fare la differenza? Lui è un giocatore di livello completamente superiore agli altri”.