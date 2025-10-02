Guidi: “Milan da scudetto. Per non rompere l’equilibrio creato lascerei fuori Leao”

Durante l'ultima puntata del podcast "La Tripletta" della Gazzetta dello Sport, tra le varie tematiche si è parlato della possibilità per il Milan di vincere lo scudetto. Queste le parole di Marco Guidi, giornalista della rosea.

"Mi avessi fatto questa domanda un mese fa avrei detto di no, invece oggi per quello che ho visto in queste 5 giornate ti rispondo si. Il mio unico punto di domanda è se questa identità, questo equilibrio, resteranno quando tornerà Leao? Secondo me finchè non trova un problema contrario, nel senso che magari in certe partite hai difficoltà ad uscire perchè magari la squadra avversaria ti chiude bene e non hai soluzione, Leao ti serve. L'altra cosa che ti dico è anche Nkunku che per me è a livello di Leao, diverso, ma un giocatore al livello di Leao, anzi in certe cose cripto tecnicamente e come istinto del gol superiore a Leao. Leao è fisicamente più forte. Nkunku ha molto più killer instict, anche perchè Leao molte volte ci arriva dopo 50 metri di corsa. Quindi si fa fatica a tener qualcuno fuori li, però per l'equilibrio che ha raggiunto ora Allegri io ora lo cambierei solo se vedo che qualcosa, per dirti non so vedo che gli avversari si sono adeguati in un certo modo allora lo metto".