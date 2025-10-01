Serafini: "Il Milan ha rinunciato a fare lo stadio da solo. Sono stati persi 5 anni, ora vedremo"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Luca Serafini ha parlato di San Siro soprattutto a luce delle cose che sono capitate nelle ultime ore: "L'aspetto negativo è quello di dover rinunciare a San Siro dopo questi decenni, che è diventato un tempio del calcio mondiale. Ma purtroppo non è una struttura rinnovabile, come hanno detto in tanti esperti. Gli impianti sportivi non sono un'opera d'arte, tanto che inglesi e spagnoli non si sono fermati a rinnovare certi stadi storici, ma li hanno ricostruiti.

Il Milan ha rinunciato a fare lo stadio da solo, sono stati spesi decine di milioni per San Donato. Sono stati persi cinque anni, ora vedremo. E' però l'unica città europea con due squadre vincitrici di Champions costrette ad avere un solo impianto. Milano aveva bisogno di questa svolta".