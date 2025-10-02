MN - Bellinazzo su Sala: "Avevo fiducia in lui. Serviva più coraggio, ha avuto paura"

Un evento storico che cambierà il futuro di Milano e del calcio italiano. San Siro è stato venduto a Inter e Milan dopo l'ultimo Consiglio comunale. Una decisione che è arrivata dopo una battaglia durata circa 6 anni. Abbiamo fatto il punto, ripercorrendo quanto accaduto, con il noto giornalista Marco Bellinazzo, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Come giudica l'operato di Giuseppe Sala?

"Avevo grandissima fiducia nelle capacità di un manager prestato alla politica. Mi auguravo che proprio questo tipo di dna che aveva dimostrato con l'expo fosse il motore delle sue decisioni anche sulla vicenda stadio. Ci sarebbe voluto più coraggio, aveva paura di spaccare la maggioranza ma questo è accaduto lo stesso. Evidentemente negli anni ha deciso di non mettere a rischio la sua posizione politica, ma ha fatto più un danno alla città oltre che ai due club. Bastava guardare l'esperienza in Europa, capire cosa significa realizzare nuovi impianti per capire che quella soluzione - con tutte le garanzie - era un progetto da sposare e portare avanti".