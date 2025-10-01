Compattezza, furore agonistico e carattere: questo è un Milan che ha fame

Una vittoria convincente, una vittoria in pieno stile Max Allegri. La prestazione del Milan contro il Napoli ci porta diverse indicazioni, non soltanto di natura tattica ma soprattutto di mentalità, un aspetto caratteriale che serviva nel primo big match della stagione. Nella sfida di ieri i rossoneri hanno vissuto più partite nell'arco di 90': dalla spinta e gli attacchi offensivi nella prima mezz'ora di gioco, passando dalla calma fino a quella gestione compatta dopo l'inferiorità numerica.

E proprio questo è l'aspetto più significativo, il nuovo volto del Milan che dal suo condottiero, Allegri, sta prendendo quella grinta utile a vincere partite e trofei. Dalla sgasata di Christian Pulisic all'esultanza di Alexis Saelemaekers, dal furore agonistico di Stranija Pavlovic all'eleganza di Luka Modric, dalla compattezza difensiva nei minuti di assedio partenopeo all'esultanza liberatoria al triplice fischio. Questo Milan è squadra perché quest'anno la direzione è la stessa: si vince e si soffre, ma sempre tutti insieme. Andando dalla stessa parte del fiume e navigando acque calme, ma sulla stessa barca.

C'è poi quel pallone scaraventato da Allegri, che quasi si strappa, a dimostrazione di come quest'anno ci sia quel senso di attaccamento alla partita che mancava da un po'. Questo Milan, agli avversari, non vuol lasciare nemmeno le briciole. Ed ecco che una palla persa diventa l'occasione per un recupero collettivo all'indietro, Modric che a quarant'anni prende la rincorsa e si tuffa in scivolata per opporsi all'avversario, dettagli su dettagli che fanno tutta la differenza del mondo. Questo Milan ha fame e ieri, per la prima volta, ha dimostrato che quest'anno vuole recitare un ruolo da protagonista principale, non da attore secondario.