Il Milan funziona anche senza Leao: Allegri deve trovare la chiave per reinserirlo

Dalla sconfitta contro la Cremonese alla vittoria di domenica contro il Napoli è passato appena un mese, eppure il Milan è completamente un'altra squadra. La formazione di Massimiliano Allegri sembra aver trovato finalmente un equilibrio, oltre che compattezza, solidità difensiva ed un'identità di gioco piuttosto chiara.

Il tutto senza l'ausilio del suo numero 10, Rafael Leao, rientrato solo nell'ultimo turno di campionato dopo oltre un mese di stop per infortunio. L'assenza del portoghese non si è assolutamente fatta sentire, anzi, la squadra ne ha tratto "beneficio" responsabilizzandosi ma soprattutto compattandosi. Ora, però, con il rientro del portoghese Allegri avrà il compito di riuscire a reinsire Leao all'interno di questo scacchiere senza spezzare l'equilibrio trovato. Si...ma come?

Allegri e il reinserimento di Leao: "rischio" ed opportunità

Poche storie: per Massimiliano Allegri Rafael Leao è un titolare indiscusso. Il suo strappo, la sua capacità di accendere la partita in un attimo e di attrarre più difensori su di sé (proprio come successo contro il Napoli) sono qualità di cui non si può fare a meno. Per questo motivo il tecnico rossonero troverà modo e soluzione per reinserire il portoghese all'interno del suo scacchiere, anche con il "rischio" di rompere un ingranaggio che ora sembrerebbe girare.

Senza Leao il Milan ha sviluppato automatismi nuovi, diversi. Sicuramente l'inserimento di Leao potrebbe inizialmente creare qualche squilibrio, soprattutto in fase difensiva, ma il numero 10 comperebbe in quella offensiva, anche perché potrebbe trasformarsi in un'arma letale: un Milan compatto dietro e devastante davanti grazie al suo top player.

La gestione sarà decisiva

Il Milan potrà presto tornare a puntare sul suo top player, Rafael Leao, che comunque dovrà ritrovare condizione dopo un mese di stop. Con la Juventus all'orizzonte, resta difficile immaginare che il portoghese parti titolare, ma il percorso è segnato: il Milan vuole ritrovare il suo campione, senza però rinunciare a quanto di buono in questo (primo) mese.