Biasin: "Vi svelo cosa racconta bene quello che sta facendo Allegri..."

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale su TMW, ha parlato così del Milan: "L’immagine di Leao che entra nel finale di Milan-Napoli e per una volta non è “colui che deve risolvere un problema” ma, banalmente, deve solo dare il suo contributo, racconta bene quello che sta facendo Allegri.

Poche settimane fa scrivevamo così: “Il Milan tornerà ad avere una dimensione quando Leao non sarà più indispensabile, ma solo un grande giocatore in mezzo a grandi giocatori”. L’attuale condizione dei rossoneri – da super Modric a super Pulisic a super Rabiot - è esattamente questa. Il Milan è ufficialmente tornato “squadra”: non è una cosa da poco".