Bernardeschi torna su Milan-Bologna: "San Siro senza tifoseria è un altro San Siro"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di di Gianluca Gazzoli "The BSMT", il numero 10 del Bologna Federico Bernardeschi ha spiegato cosa ha significato per lui, da avversario, giocare in un San Siro in modalità "teatro":

"Ho giocato a San Siro e San Siro senza tifoseria è un altro San Siro. È così, tu stai andando a teatro. Il calcio però non è teatro, capisci? E questo non vuol dire che di debba essere una tifoseria malata, che non è questo di cui sto parlando. Anzi, è proprio il contrario. Se c'è una tifoseria sana, pulita, la squadra vai tranquillo e sereno che fa 6, 7, 8, 10, 12 punti in più".