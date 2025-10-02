Allegri studia un Milan anti-Juventus per il suo ritorno allo Stadium

vedi letture

Dopo la prova d'orgoglio e carattere contro il Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri ha in programma un altro test importante, quello di domenica contro la Juventus all'Allianz Stadium. Entrambe le squadre hanno deciso di rinnovarsi, sia negli allenatori che negli interpreti, con la partita che di conseguenza si pronostica essere completamente diversa rispetto a quelle prive di emozioni (0-0) dell'aprile e novembre '24.

Allegri studia il Milan anti-Juventus

Da qui a domenica tante cose potrebbero cambiare, soprattutto nelle scelte di formazione, che in realtà sembrano essere piuttosto scontate per via di alcune defezioni alle quali Massimiliano Allegri deve fare fronte. Eppure il tecnico del Milan starebbe studiando soluzioni vincenti, per esempio sulle fasce laterali, facendo di Alexis Saelemaekers una spinta nel fianco della difesa della Juventus, la stessa che nel corso dell'estate avrebbe addirittura rinunciato a Vlahovic pur di accogliere in rosa il belga, che alla fine ha deciso di restare ritagliandosi un ruolo da protagonista.

Oltre alla velocità e la tecnica di Saelemaekers, contro la Juventus Allegri farà sicuramente affidamento a quella di Christian Pulisic, il capocannoniere di questa Serie A. 167 centimetri di pura qualità, che potrà far valere nel proprie doti nello stretto nonostante a marcarlo saranno giganti da oltre un metro e 90 come Kelly, Gatti o Bremer (se recuperato), dando così vita ad un duello forza-talento che si rinnoverebbe anche gli eventuali ingressi di Leao (sempre che non parta titolare) e Nkunku.

Sostanza e muscoli a supporto di Modric

Oltre alla questione relativa all'attacco, c'è anche da analizzare quella della mediana, dove Fofana sarà chiamato a svolgere un lavoro molto più oculato rispetto a quello di domenica, anche perché c'è da preservare un eterno campione come Luka Modric, che a 40 anni non potrà reggere altri 97 minuti come quelli contro il Napoli (forse).

Al croato deve essere concessa una partita di impostazione, motivo per il quale Allegri si affiderà ai muscoli di Fofana e all'intraprendenza di chi conosce bene ambiente ed avversari, Adrien Rabiot, altro grande ex.