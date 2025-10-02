Finalmente Camarda: gol che fa gongolare il Milan e accende il domani

Nell'ultimo weekend di campionato il Milan ha sorriso due volte: la prima per l'importante vittoria sul Napoli campione d'italia, la seconda perché Francesco Camarda si è finalmente sbloccato. Il giovane attaccante, considerato il talento più promettente del settore giovanile rossonero, ha trovato il gol che tanto attendeva, scrollandosi di sosso quel peso che spesso ha gravato sulle sue spalle da "predestinato". La rete, più che una semplice marcatura, rappresenta una scintilla per il futuro, visto che i tifosi del Milan già sognano una squadra con lui protagonista al centro dell'attacco.

Il Milan, Camarda e i bonus valorizzazione con il Lecce

La gestione dello scorso anno non è stata delle migliori, ma il Milan in Francesco Camarda ha sempre creduto. Nonostante qualche errore la crescita del classe 2008 è stata seguita con attenzione, sotto ogni punto di vista, anche mediatico, visto che il ragazzo è sempre stato sotto i riflettori. E oggi, dopo l'atteso "primo squillo", il Milan intravede il centravanti del futuro.

Il gol di Camarda non porta solo entusiasmo, ma anche implicazioni economiche. Ricordiamo infatti che il classe 2008 è in prestito con diritto di riscatto al Lecce, con controriscatto a favore del Milan fissato a 3.8 milioni di euro. Non solo, tra le clausole inserite dai due club al momento dell'accordo ce n'è una particolare, relativa alla valorizzazione del ragazzo. Il club rossonero si è infatti impegnato a pagare 75mila euro per ogni presenza e 100mila per ogni gol, ma per far si che questa si attivi c'è bisogno che Camarda resti in campo per un tetto minimo di minuti. Numeri e cifre che potrebbero sembrare nulle, am che invece testimoniano quanto fosse e sia tutt'oggi alta l'attenzione dalle parti di via Aldo Rossi sulle potenzialità del ragazzo.

Milan, il messaggio del futuro (e del passato) è chiaro

Il 31 dicembre 2019 un piccolo (e sconosciuto) Francesco Camarda contattava su Instagram Zlatan Ibrahimovic ringraziandolo per essere tornato al Milan e dichiarandosi suo grande fan. 6 anni dopo quel ragazzo è conosciuto in tutto, ma soprattutto riconosciuto dal suo idolo, che per complimentarsi con lui ha deciso di dedicargli un post Instagram, con un messaggio: "Ora tutti sanno il tuo nome, non solo io".

Il discorso è dunque più chiaro di qunato si possa immaginare: il futuro del Milan parla anche la lingua di Camarda. E con il suo talento finalmente esploso, i rossoneri hanno tutte le ragioni per accendere nuove speranze.