Moretto: "Il Milan è vero che ha un tetto ingaggi che molto probabilmente verrà alzato, ma Lewandowski guadagna tanto"

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sui rumors che vorrebbero Lewandowski accostato al Milan: “Aggiungo un dettaglio su Lewandowski. Ricordiamoci sempre lo stipendio dei calciatori che potrebbero eventualmente venire in Italia, perché Lewandowski guadagna tanto. Il Milan è vero che ha un tetto ingaggi che molto probabilmente verrà alzato. Però Lewandowski guadagna tanto ed è un dettaglio da considerare”.

LE PAROLE DI FABRIZIO ROMANO

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sui rumors che vorrebbero il Milan interessato a Robert Lewandowski: “Al di là del Milan ci tengo a parlare della questione di Robert Lewandowski. Robert Lewandowski e chi gli sta vicino oggi, giustamente e comprensibilmente, hanno una concentrazione totale sulla stagione del Barcellona. Lewandowski ha iniziato benissimo quest’anno in Liga ed in Champions con il Barça, e Lewandowski punta a vincere tutto. Quest’anno la concentrazione di tutti al Barça, soprattutto di chi arriva a fine corsa come Lewandowski, a fine contratto in questo caso, è quella di provare a vincere la Champions League in questa stagione. Lewandowski non prenderà decisioni né oggi, né domani, né a fine ottobre, né a fine novembre, né a fine dicembre e credo neanche a fine gennaio. Lewandowski ha intenzione di finire la sua stagione al Barcellona, quindi di fare tutto il meglio possibile".