Allegri: "Quando arriva lì uno come Leao, due occasioni, deve fare gol"

Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Juventus-Milan 0-0. Queste le sue parole:

A che punto è Leao? Tutta Italia aspetta Leao. Stasera ha avuto due occasioni limpide. Non è ancora pronto fisicamente? Come lo vede?

“La prima settimana di lavoro è stata questa qui, lui è stato fuori 45 giorni. Domenica scorsa l’ho dovuto far entrare per necessità, c’è stata l’espulsione di Estupinan e la sostituzione di Pulisic per non buttarmi un cambio e non aveva fatto male. Poi ha lavorato bene durante la settimana, deve trovare la condizione. È importante che ritrovi velocemente la condizioni perché abbiamo bisogno molto di lui, abbiamo bisogno di Nkunku, sono giocatori tecnici che ci possono risolvere le partite”.

Si possono vedere insieme Leao, Pulisic e Nkunku?

“L’importante è che tutti siano in buone condizioni. Nkunku è arrivato tardi, il 30 agosto. Leao si è fermato 45 giorni, c’è bisogno di ancora un po’ di pazienza. Ora c’è la nazionale e quando tornano vedremo. È normale che più giocatori tecnici abbiamo dentro e meglio è. Poi è vero che i cambi diventano importanti, perché all’ultima mezz’ora e hai giocatori con Leao e Nkunku, o il contrario, che entrano dentro possono sicuramente far saltare il banco”.

I gol sbagliati da Leao… Cosa deve mettere dentro il suo modo di giocare per fare l’attaccante?

“Non è che per lui è una posizione nuova, se non sbaglio al Lille da ragazzo giocava già da centravanti. Il movimento che fa sulla palla di Modric è stato un movimento da centravanti, ha fatto un taglio meraviglioso. Però quando arriva lì uno come lui due occasioni deve fare gol. Le qualità tecniche, basta vedere questa giocata in cui calcia da metà campo, è una giocata da giocatore geniale. Deve fare un salto che quando arriva lì deve capire che deve determinare perché è importante per la squadra”.