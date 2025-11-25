Seba Rossi: "Rivedo qualcosa di me in Maignan. Futuro? Non dipende solo dai dirigenti"

Da portiere a portiere: nella giornata di oggi la redazione di Tuttosport ha intervistato un ex estremo difensore rossonero come Sebastiano Rossi, che ancora oggi detiene il record di imbattibilità della squadra con 929 minuti consecutivi senza incassare neanche un gol. L'ex portiere del Diavolo è stato intervistato per commentare le prestazioni e il futuro di Mike Maignan che oggi non solo difende i pali del Milan ma è anche il capitano milanista. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Sebastiano Rossi sul futuro di Maignan e sui paragoni fatti con lui: "È naturale che tutti vogliano vederlo ancora a lungo in rossonero, però non dipende solo dai dirigenti: bisogna capire prima cosa vuole fare Maignan. Sarà lui a decidere il futuro... Rivedo qualcosa di me in Mike. Sia a livello di personalità sia nell’aggressione e riconquista della palla. Come facevo io anche lui ama subito velocizzare l’azione, rilanciando immediatamente verso le punte e ribaltando il fronte offensivo".