Capello: "Allegri sta riportando in vita il vecchio Milan"

Il Milan di quest'anno è solo un lontano parente di quello visto nella passata stagione. La differenza si calcola sull'ordine degli anni luce e il merito principale va dato a Massimiliano Allegri che sta cambiando la mentalità della squadra oltre che l'atteggiamento tattico in campo, grazie alla sua enorme esperienza. Del momento del club rossonero e dell'incidenza del tecnico livornese nel mondo milanista, ha parlato Fabio Capello ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Fabio Capello sulle capacità di gestione del gruppo da parte di Massimiliano Allegri: "C'è chi pensa si tratti di dettagli, in realtà sono proprio le cose che fanno la differenza. Servono a creare gruppo e mentalità vincente, questa è sempre stata l'anima e la forza del Milan. Per come sta gestendo la situazione Allegri, direi che sta riportando in vita il vecchio Milan. Si vede che Max ha buona memoria... Giova ricordare che la scorsa è stata un'annata da dimenticare nel modo più assoluto. Mancavano orgoglio, anima e forza, non c'era la capacità di gestire squadra come il Milan".