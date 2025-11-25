Hernanes: "Allegri ha capito tutto. Ha imparato che per vincere in Italia bisogna difendere bene"

Hernanes, ex calciatore oggi opinionista, ha commentato la vittoria del Milan nel Derby di Milano, concentrandosi su Massimiliano Allegri: "Guardando la partita di domenica anche prima del risultato, il Milan nel quarto d'ora iniziale aveva sofferto un po' la pressione dell'Inter, però poi al primo lampo di Rabiot erano già lì dentro l'area. E il pensiero spontaneo che mi è venuto, automatico: Allegri ha capito tutto. Facciamo l'esempio: andiamo a fare un investimento e compriamo 10 appartamenti mettendoli in affitto a 1.000 euro, alla fine del mese avrai 10.000 euro. Ma se io studio un po' di più e prendo un appartamento in una posizione strategica e lo affitto, ci guadagno 10.000 euro per uno solo. Il risultato? Uguale, ma chi fa più fatica?

"Per giocare in Italia Allegri sa come fare, quindi il suo calcio è veramente pragmatico. Studia benissimo e dopo la sconfitta (con la Cremonese, ndr) è andato a chiamare il giocatore giusto (Rabiot, ndr) che aveva dato una marcia in più alla squadra (Juventus, ndr). Allegri ha una capacità anche dentro la partita sa che giocatore deve mettere per cambiare l'inerzia. Ha questa sensibilità nella lettura delle partite, delle squadre, dei giocatori abbinata a una tattica. In fase difensiva lavora tanto, vede i particolari, i dettagli: preferisce che la sua squadra giochi bene tecnicamente ma ha imparato che per vincere soprattutto in Italia bisogna difendere bene".