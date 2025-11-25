Cesari: "Contatto Pavlovic-Thuram? Basta vedere le immagini. Il milanista è troppo imprudente"
In merito al derby vinto dal Milan contro l’Inter, l'ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto così nell’ultima puntata di Pressing. Questo un estratto delle sue parole sull'episodio del rigore:
Sull'episodio del calcio di rigore dato all'Inter, poi fallito da Calhanoglu:
“Il direttore di gara non può vedere, ha due giocatori che occultano la visuale, il guardalinee potrebbe intervenire per aiutarlo. Interviene il Var: l'intervento è da protocollo, perché anche se il calciatore dell'Inter si è spossessato del pallone, l'intervento di Pavlovic su Thuram è imprudente. Per spiegarlo basta guardare il successivo intervento di Modric su Bastoni: perché in questo caso non viene sanzionato? Perché (Modric) si gira, l'atteggiamento è assolutamente involontario".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan