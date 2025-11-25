Rinnovo Maignan: secondo Passerini le possibilità sono vicine allo zero

vedi letture

Il noto giornalista Carlos Passerini è intervenuto così a Sportitalia dopo la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter. Tra gli argomenti affrontati, quello su Mike Maignan spicca per importanza:

“Rinnovo di Maignan? Sarò sincero, è molto difficile. Il ragazzo da ciò che risulta a me è rimasto scottato da come si sia arenata la trattativa dei mesi precedenti, e al momento non ha cambiato idea. Non è escluso che da qui a maggio le cose possano cambiare, ma ad oggi le chance di vedere Maignan al Milan anche nella prossima stagione sono vicine allo zero..”.

Si riporta di seguito il programma della 12esima giornata di Serie A:

SERIE A, LE GARE DEL SABATO

Cagliari-Genoa 3-3

Udinese-Bologna 0-3

Fiorentina-Juventus 1-1

Napoli-Atalanta 3-1

SERIE A, LE GARE DELLA DOMENICA

Verona-Parma 1-2

Cremonese-Roma 1-3

Lazio-Lecce 1-0

Inter-Milan 0-1

SERIE A, LE GARE DEL LUNEDÌ

Torino-Como 1-5

Sassuolo-Pisa 1-2