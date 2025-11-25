Episodio Lautaro-Gabbia, per Cesari l'interista non è stato ammonito perché non c'è stata cattiveria nel gesto

In merito al derby vinto dal Milan contro l’Inter, l'ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto così nell’ultima puntata di Pressing. Questo un estratto delle sue parole su due episodi in particolare:

L’intervento di Lautaro su Gabbia

“Tutti e due i giocatori guardano il pallone. Gabbia entra scomposto con la gamba, Lautaro fa lo stesso con le braccia. Se vogliamo dire che Lautaro dovesse essere ammonito, lo possiamo dire tranquillamente a norma di regolamento. Ma credo che ci fosse un arbitro importante che non ha visto astio fra i calciatori, non ha visto cattiveria. Inevitabilmente dico: 'Bravo Sozza, se mantieni questo metro in tutta la partita''

Sull'episodio del calcio di rigore dato all'Inter, poi fallito da Calhanoglu:

“Il direttore di gara non può vedere, ha due giocatori che occultano la visuale, il guardalinee potrebbe intervenire per aiutarlo. Interviene il Var: l'intervento è da protocollo, perché anche se il calciatore dell'Inter si è spossessato del pallone, l'intervento di Pavlovic su Thuram è imprudente. Per spiegarlo basta guardare il successivo intervento di Modric su Bastoni: perché in questo caso non viene sanzionato? Perché (Modric) si gira, l'atteggiamento è assolutamente involontario".