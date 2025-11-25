Rigore Inter nel derby, Rocchi: "Intervento imprudente di Pavlovic. Il fatto che il contatto sia arrivato dopo il cross non cambia le cose"

Presente negli stadi di DAZN, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato così l'episodio del rigore concesso domenica all'Inter nel derby contro il Milan per un fallo di Pavlovic su Thuram dopo l'intervento del VAR: "Noi interviamo con l'OFR quando il fallo è imprudente. Fa bene il VAR a richiamare l'arbitro che poi decide in autonomia. E' un intervento da ammonizione e giustamente viene dato rigore e ammonizione. Altrimenti, se fosse un contratto normale sullo scarico del pallone non saremmo intervenuti, non sarebbe nemmeno rigore. L'imprudenza, diciamo l'intenstà del fallo che prevede un'ammonizione ci porta a fare un'OFR, altrimenti ogni contatto sarebbe rigore e non è così.

Il fatto che Thuram abbia già crossato e che il contatto sia arrivato dopo non cambia le cose. L'anno scorso avevamo avuto un episodio uguale in Fiorentina-Lazio e abbiamo dato rigore. Quest'anno abbiamo invece perso un rigore in Lazio-Juventus e lo abbiamo detto chiaramente ch era rigore. A volte sbagliamo, ma non è che se perdiamo un rigore allora gli altri sono sbagliati. Questa tipologia di interventi che prevedono un'imprudenza per noi sono rigore".